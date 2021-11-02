Раскрыта тайна возникновения темных галактик

Российские ученые из МГУ совместно с зарубежными коллегами из США, Франции, ОАЭ и Японии определили механизм возникновения темных ультрадиффузных галактик — галактик, в которых очень мало видимых звезд. Кратко о результатах исследования, раскрывающих тайну этих объектов и опубликованных в журнале Nature Astronomy, рассказывается в пресс-релизе на сайте РНФ.

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Предполагалось, что галактики с крайне низкой светимостью появляются, когда межгалактическая среда буквально выдувает межзвездный газ из галактики, останавливая процессы звездообразования. Межгалактическая среда состоит из горячей плазмы с температурой до десятков миллионов градусов. Хотя эта плазма очень разрежена, в масштабах галактики она обладает достаточной плотностью, чтобы взаимодействовать с веществом.

Астрономы изучили 11 молодых галактик небольшой массы в скоплениях Волосы Вероники (323 миллиона световых лет от Земли) и Абель (486 миллионов световых лет от Земли). Эти галактики аналогичны ультрадиффузным галактикам, но еще достаточно яркие благодаря молодому возрасту. Оказалось, что у них имеются хвосты из разреженного газа и недавно сформировавшихся звезд. Эти отростки появились из-за воздействия межгалактической среды, которая выдавливает их вещество. По оценкам, все они станут ультрадиффузными в течение следующих десяти миллиардов лет.

Поскольку галактики теряют массу, среднее расстояние от центра до звезд увеличивается. Именно это расширение делает их ультрадиффузными. Для многих галактик этот процесс закончился 180-970 миллионов лет назад, и таким образом возникло как минимум 44 процента ультрадиффузных галактик.