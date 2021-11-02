В Совфеде прокомментировали новые санкции Украины против России

Новые санкции Киева против россиян из-за выборов в Крыму являются очередной глупостью украинских властей. Такой комментарий дал первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью «Известиям».

По его словам, проведение выборов в Крыму — внутреннее дело, которое касается только нашей страны. «Что же до участия в выборах жителей Донбасса, то они все граждане России и имеют право голосовать, для этого и были созданы участки», — добавил Джабаров.

Сенатор отметил, что Украина движется к тому, чтобы российские власти ввели в отношении нее полную блокаду и прервали все экономические связи.

2 ноября украинский лидер Владимир Зеленский ввел новый пакет санкционных мер в отношении России. Они касаются граждан, причастных к организации выборов в Государственную Думу в Крыму и голосованию жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.