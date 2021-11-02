В Госдуме отказались менять законопроект о региональной власти из-за Татарстана

Депутат Крашенников: законопроект о региональной власти не будет меняться из-за Татарстана

Законопроект о региональной власти, который запрещает главам регионов называться президентами, не будет меняться из-за позиции Татарстана. Об отказе заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, пишет «Интерфакс».

По его словам, авторы законопроекта перенесли данную норму из 184-го действующего закона. «Здесь ничего не меняется, поэтому я не думаю, что здесь возможны какие-то коррективы», — отметил Крашенинников.

Парламентарий добавил, что в Госдуму поступило свыше 80 заключений на законопроект. При этом лишь один отрицательный отзыв на документ отправил Татарстан.

Ранее стало известно, что депутаты госсовета Татарстана, президент которого — единственный, кто из российских губернаторов сохранил должность с таким названием, не поддержали проект федерального закона, подразумевающего переименование высшей должности республики.

В конце сентября в Госдуму внесли законопроект, согласно которому все губернаторы должны называться главами регионов. Позднее Павел Крашенинников уточнил, что руководители городов федерального значения — Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя — сохранят названия своих должностей.