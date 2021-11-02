Блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов

Блогерша Карина Ирби (Karina Irby) показала свою фигуру на фотографии без обработки и восхитила фанатов. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте.

На опубликованном в сети кадре Карина Ирби запечатлела себя на пляже. Она одета в раздельный купальник с коровьим принтом, состоящий из стрингов и топа на завязках. Блогерша сфотографировалась спиной к камере, продемонстрировав целлюлит на ягодицах и бедрах, а также жировые складки в области талии. Она подчеркнула, что на снимке полностью отсутствует ретушь.

«Что вы заметили на этих фотографиях в первую очередь? Если вы ответили, что ваш взгляд упал на целлюлит и неровную кожу, то вы, вероятно, видите недостаточно нормальных, неотретушированных женских тел в своей ленте. Привыкайте к нормальному. Перестаньте редактировать свои изъяны», — подписала она пост.

Фанаты поблагодарили Ирби за публикацию. «Я обожаю тебя и твои фото! Ты делаешь меня сильнее!», «Карина, ты мой герой!», «У тебя невероятная фигура, ты очень красивая женщина!», «Благодаря тебе я начинаю любить себя и свое тело», «Ты делаешь очень доброе дело, ты мня вдохновляешь», — писали они.

В октябре блогерша с прыщами на лице объяснила свой отказ от косметики в день свадьбы. Чесси Кинг разместила на своей странице фотографию, сделанную во время примерки подвенечного наряда. В подписи к публикации она призналась, что борется с прыщами больше семи лет, и объяснила желание не наносить косметику на лицо в важный для нее день.