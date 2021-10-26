Блогерша с прыщами на лице объяснила свой отказ от косметики в день свадьбы

Чесси Кинг приняла свою внешность и решила не наносить косметику на лицо в день свадьбы

Популярная блогерша и писательница Чесси Кинг возгордилась проблемной кожей своего лица и решила отказаться от макияжа в день свадьбы. На соответствующую публикацию в Instagram обратили внимание журналисты Daily Star.

Девушка, на которую подписано 795 тысяч человек, разместила на своей странице фотографию, сделанную во время примерки подвенечного наряда. В подписи к публикации она призналась, что борется с прыщами больше семи лет, и объяснила желание не наносить косметику на лицо в важный для нее день.

По словам Кинг, раньше она увлекалась макияжем и регулярно создавала яркие образы, скрывая при этом акне и другие несовершенства кожи. В мае 2020 года блогерша взяла перерыв в использовании декоративной косметики и осознала, что ей стало легче принимать свою естественную внешность. Вскоре мейкап начал ассоциироваться у нее с сокрытием не только лица, но и индивидуальности. Героиня материала также отметила, что теперь каждый день у нее появляется час дополнительного времени на полезные дела.

Кинг пришла к выводу, что ей не хочется беспокоиться по поводу своей внешности даже в день свадьбы. «То, как будет выглядеть мое лицо в день торжества, является наименее важным вопросом. (...) Я хочу, чтобы у меня была возможность крепко обнять каждого гостя, не переживая о том, что моя косметика отпечатается на чьем-либо платье или костюме», — призналась она.

Публикация набрала больше 63 тысяч лайков. Подписчики блогерши поддержали ее решение в комментариях. «Какой чудесный пост! Вот уже четыре года, как я отказалась от макияжа из тех же соображений», «Я тоже не буду краситься в день своей свадьбы!», «Естественная красота гораздо лучше тонны косметики на лице», «До пандемии я не выходила из дома без макияжа, но теперь я в нем не нуждаюсь», — высказывались они.

В октябре другая блогерша показала жировые складки на видео и возгордилась своей полнотой. На размещенных в сети кадрах Карина Ирби запечатлена в собственном пентхаусе в черных стрингах и сером кроп-топе. Блогерша станцевала на видео, сняв себя с разных ракурсов в ответ на оскорбления хейтеров.