Женщина проигнорировала последнюю волю матери и лишилась дома

В Великобритании женщина проигнорировала завещание матери, попала под суд и лишилась дома. Об этом сообщает Liverpool Echo.

В материалах суда говорится, что мать 52-летней Деборы Нильссон Патриция Идн составила новое завещание в июле 2012 года, после того, как узнала, что больна раком. В качестве последней воли женщина пожелала, чтобы ее накопления разделили между внучкой, правнуками и хосписом, который содержит частная благотворительная организация и в котором Идн провела последние месяцы жизни.

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После смерти родительницы в январе 2013 года, дочь, являвшаяся официальными душеприказчиком матери, скрыла от официальных органов новое завещание покойной, а деньги потратила на ремонт дома и семейный отдых, проигнорировав часть документа о передаче средств хоспису.

В начале 2021 года Нильссон была приговорена к полутора годам тюремного заключения за мошенничество, после того, как ее афера вскрылась. Однако в пятницу, 29 октября, суд присяжных постановил выпустить женщину на свободу, но обязал ее выплатить похищенные 20,6 тысячи фунтов стерлингов (более двух миллионов рублей) в пользу хосписа.

Если учреждение не получит деньги в течение трех месяцев, Нильссон придется отбыть оставшийся год заключения. Сообщается, что женщина владеет имуществом на сумму более 60 тысяч фунтов стерлингов (около шести миллионов рублей), большую часть которого составляет стоимость ее дома. Таким образом, чтобы выплатить назначенный судом штраф, мошеннице придется продать жилище.

«Вы утверждаете, что извлекли урок из этой истории, однако считаете, что не сделали ничего плохого. Вы совершенно не раскаялись. Все это время вы думали только о собственной выгоде», — заявил судья Энил Мюррей, обращаясь к Нильссон.

Ранее сообщалось, что россиянин из Самары сымитировал смерть матери ради наследства. Мужчина несколько недель рассказывал, что его родительница тяжело больна, а потом сделал вид на работе, что ему позвонили и сообщили о ее смерти.