Девушка-боец Bellator снялась в откровенном наряде медсестры

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Валери Лореда предстала перед подписчиками в откровенном наряде медсестры. Пост доступен в Instagram.

Американка снялась в костюме на Хеллоуин в образе медсестры-убийцы. Публикация набрала более 120 тысяч лайков. Лореда известна по выступлениям в организации Bellator.

Лореда регулярно публикует в социальных сетях откровенное фото. В Instagram у американки 824 тысячи подписчиков.

В частности, 20 октября она опубликовала фотосессию в бикини. Лореда позировала в откровенном купальнике у бассейна.

Следующий бой американки пройдет 12 ноября на турнире Bellator 271. Ее соперницей станет Тэйлор Тернер. Всего на счету Лореды три победы при одном поражении.