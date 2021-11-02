Депутата Госдумы исключили из «Единой России»

Депутата Госдумы Евгения Марченко исключили из «Единой России» из-за голосования против федерального бюджета, который был одобрен фракцией. Об этом сообщается на сайте партии.

Как отметил секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак, в обязанность депутата входит открыто высказывать свою позицию в партийной дискуссии, а также оказывать поддержку окончательно принятому решению. «Единая Россия» является системной ответственной партией, а не «клубом по интересам». Аналогичные ситуации, нарушающие партийный устав, будут и дальше жестко пресекаться, добавил он.

Ранее стало известно, что комиссия по этике «Единой России» выступила с предложением исключить депутата Государственной Думы Евгения Марченко из партии из-за того, что он проголосовал против принятия федерального бюджета в первом чтении.

В свою очередь Марченко объяснил свои действия тем, что ему не дали возможность задать вопрос министру финансов Антону Силуанову о строительстве центра высокотехнологической педиатрии в Санкт-Петербурге. По словам депутата, он не смог спросить главу Минфина ни во время обсуждения проекта бюджета, ни во время первого чтения.

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