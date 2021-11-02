Россияне оценили высказывание Моргенштерна о Дне Победы

Большинство жителей России (68 процентов) оказались не согласны со словами рэпера Алишера Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы в стране тратится слишком много денег. Однако с мнением артиста согласились 22 процента граждан, сообщается на сайте ВЦИОМ.

Согласно данным опроса, чаще всего были не согласны с рэпером россияне в возрастной категории от 45 до 59 лет (75 процентов), реже — от 18 до 24 лет (52 процента). Согласились с Моргенштерном молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Другое заявление артиста о том, что не следует жить прошлым, слишком широко празднуя Победу в Великой Отечественной войне, а стоит двигаться дальше, достигая новых побед, поддержали 22 процента опрошенных. В основном с ним соглашались молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (37 процентов), реже — в возрастной категории от 45 до 59 лет (16 процентов). Отрицательно оценили высказывание и не согласились с ним 70 процентов граждан.

Что касается самого артиста, то в той или иной степени о нем слышали 79 процентов жителей России. Большая часть граждан относится к нему с безразличием (61 процентов), с антипатией — 30 процентов, с симпатией — шесть процентов.

Ранее в интервью Ксении Собчак рэпер Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. По его предположению, россиянам «гордиться больше нечем». Вместе с тем артист уточнил, что на празднование тратятся миллионы. Позднее исполнитель извинился за свои слова. Он отметил, что не умалял значимости события, а просто признался, что не понимает его.

В свою очередь, социолог Алексей Титков заявил, что основной проблемой в отношении россиян к Великой Отечественной войне является то, что из-за семейной памяти граждан День Победы может восприниматься неоднозначно — настоящие трагедии, которые коснулись многих семей, диссонируют с тем, как праздник представляют по телевидению, и это противоречие только предстоит решить.