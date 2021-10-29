Названа главная проблема в отношении россиян к Великой Отечественной войне

Главной проблемой в отношении жителей России к Великой Отечественной войне является то, что из-за семейной памяти россиян День Победы может восприниматься неоднозначно — настоящие трагедии, коснувшиеся многих семей, диссонируют с тем, как праздник представляют по телевидению, и это противоречие только предстоит решить. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал социолог, социальный антрополог Алексей Титков.

«По всем опросам, исследованиям, посвященным памяти о войне, получается, что семейные рассказы — более трагические, проблемные, чем публичные выступления. Тяжелый опыт, такой как отступления, ранения, плен, жизнь в оккупации, составляет его значительную часть. Как примирить "темное" семейное знание со "светлым" публичным праздником — одна из общих проблем», — заявил Титков.

Ранее в интервью журналистке Ксении Собчак рэпер Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. Он предположил, что россиянам «гордиться больше нечем» и подчеркнул, что на празднование тратятся миллионы. Позднее Моргенштерн извинился за свои слова. По словам рэпера, он не умалял значимости события, а просто признался, что не понимает его.

Следственный комитет решил провести проверку после высказывания исполнителя. Пожаловаться на него в СК и Генеральную прокуратуру также планировали «Ветераны России».