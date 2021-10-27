Лев Лещенко раскритиковал слова Моргенштерна о Дне Победы

Российский певец Лев Лещенко раскритиковал недавнее высказывание рэпера Моргенштерна по поводу празднования Дня Победы. Слова народного артиста РСФСР приводит портал Teleprogramma.pro.

«Вас беспокоит, когда какой-нибудь бомж говорит о том, что мы не должны праздновать День Победы? Забудьте про это», — сказал Лещенко. Он также посетовал на то, что журналисты продолжают «раскручивать» популярность хип-хопа-артиста своим вниманием.

«Кто он такой? Зачем же реагировать на такие высказывания?» — подчеркнул 79-летний народный артист РСФСР.

Ранее в интервью для журналистки Ксении Собчак Моргенштерн заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. «И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю. Блин, наверное, гордиться просто нечем», — отметил он.