Адвокат Моргенштерна заявил о готовности рэпера объяснить СК слова о Дне Победы

Рэпер Моргенштерн готов объяснить следователю свои слова о бессмысленности празднования Дня Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Сергея Жорина.

«Безусловно, необходимо прийти и дать объяснения. Мы сделаем это, как только нас вызовут», — заявил Жорин.

По мнению адвоката, в высказываниях артиста нет состава преступления, так как он не призывал отменить праздник, а лишь говорил о том, что не понимает смысла его проведения. По словам Жорина, Моргенштерн не ожидал, что Следственный комитет (СК) России решит провести проверку.

Ранее 26 октября Моргенштерн уже извинился за свои слова про бессмысленность празднования Дня Победы. «Я хочу принести извинения перед всеми, кого могли задеть мои слова про День Победы. Я ни в коем случае не умалял значимость события, лишь честно признался, что "не понимаю", а фразу вырвали из контекста», — написал музыкант в Instagram. Он напомнил, что также желал жителям страны новых достижений.

25 октября стало известно, что «Ветераны России» пожалуются на Моргенштерна в Следственный комитет и Генпрокуратуру из-за слов про День Победы. Председатель движения Ильдар Резяпов считает, что «здесь речь может идти об оскорблении исторической памяти, наследия».

