В Госдуме раскритиковали поддержавших мнение Моргенштерна о Дне Победы граждан

Депутат Алехин: поддержавшим мнение Моргенштерна надо показывать, что они не правы

В Государственной Думе призвали презирать и игнорировать граждан, которые поддержали мнение рэпера Алишера Моргенштерна о том, что на празднование Дня Победы в стране тратится слишком много денег. Об этом высказался член комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Андрей Алехин в интервью изданию «Подъем».

Депутат Госдумы отметил, что не сильно переживает из-за результатов опроса, так как большинство россиян «все-таки здоровое».

«А этим (согласным с Моргенштерном — прим. «Ленты.ру») надо просто показывать, что они, мягко говоря, не правы. И называть вещи своими именами. Моргенштерна, людей, которые не любят свою Родину, надо презирать. Или просто не замечать и не обращать внимания», — раскритиковал их Алехин.

Ранее стало известно, что большая часть граждан России (68 процентов) не согласна со словами Моргенштерна о Дне Победы. Однако 22 процента россиян согласились с мнением артиста.

В конце октября в интервью журналистке Ксении Собчак рэпер заявил, что не видит смысла в праздновании Дня Победы. По его мнению, гражданам «гордиться больше нечем». Вместе с тем исполнитель подчеркнул, что на празднование тратятся миллионы. Позднее артист извинился за свои слова. Он уточнил, что не умалял значимости события, а просто признался, что не понимает его.