В российском регионе разрешили посещать ортопедические салоны без QR-кода

В Свердловской области жителям разрешили посещать салоны оптики и ортопедические салоны без предъявления QR-кода о вакцинации. Об этом говорится документе, опубликованном на официальном портале правовой информации региона.

В постановлении добавляется, что кроме аптек и ортопедических салонов без QR-кода можно будет посещать объекты розничной торговли, занимающиеся реализацией продовольственных товаров или предметов первой необходимости.

С 12 октября в Свердловской области QR-код необходим для прохода в административные здания, а с 30 октября в учреждения культуры салоны красоты, санатории, общепит и торговые центры.