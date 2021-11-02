Женщина выпила бокал шампанского, выкурила сигарету и умерла под любимую песню

В Швейцарии 76-летняя женщина выпила бокал шампанского, выкурила сигарету и подверглась эвтаназии под любимую песню в окружении друзей. Об этом сообщает Daily Mirror.

Уроженка Великобритании Доун Войс-Купер страдала от артрита, повторяющихся кровоизлияний в мозг и эпилепсии. Устав терпеть постоянную боль, больная начала бороться за право умереть с помощью врачей, но ей отказали, и поэтому она вынуждена была отправиться в Швейцарию.

«Люди часто говорят мне: "О, ты прекрасно и молодо выглядишь, немного хромаешь и все!". Но они не знают, что на самом деле происходит у меня внутри, не знают о боли и трудностях, с которыми я сталкиваюсь каждый день», — рассказала Войс-Купер.

В больнице в Швейцарии британку осмотрели два врача, прежде чем доставить в клинику, где каждую неделю добровольно заканчивают жизнь до двух человек. Клиника, в которой Войс-Купер в последний раз встретилась с друзьями, находится за городом, и окна в палатах выходят на лес. «Здесь очень красивое место, окруженное деревьями. Наверное, это самое красивое место для смерти», — отметила женщина незадолго до эвтаназии. Перед получением смертоносной инъекции женщина подписала свидетельство о смерти.

Ожидающий эвтаназии пациент с ранней стадией развития болезни Альцгеймера описал случившееся с британкой так: «Это была одна из самых красивых смертей, свидетелем которой я был. В отличие от неприемлемой и продолжительной мучительной смерти моих любимых мамы и папы и смерти, которую может принести мне моя болезнь Альцгеймера».

Согласно данным Daily Mirror, до одного британца в неделю отправляется в Швейцарию, чтобы получить эвтаназию. Это путешествие стоит около 10 тысяч фунтов стерлингов (около 980 тысяч рублей) и может привести к тому, что члены семьи умершего подвергнутся судебному преследованию за помощь близкому человеку в добровольном уходе из жизни.

Ранее сообщалось, что судья из Лондона, Англия, разрешил умереть зараженной коронавирусом женщине вопреки желанию ее родственников. Специалисты сочли, что сделали все возможное, чтобы улучшить состояние больной, однако, безрезультатно.