На Украине предупредили Зеленского о козырях Путина

Экс-глава МИД Украины Климкин о встрече Путина и Зеленского: у Путина много козырей

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин предупредил украинского президента Владимира Зеленского о «козырях», которые имеются на руках у российского лидера Владимира Путина. Он заявил об этом в эфире телеканала «Эспрессо», передает РИА Новости.

По его словам, Зеленскому стоит опасаться переговоров с Путиным, так как последний будет вести диалог с позиции силы.

«Меня очень пугает возможная встреча, где Путин будет разговаривать жестко. (…) У него сейчас на руках, извините за карточную терминологию, есть много козырей», — сказал он, добавив, что российские козыри находятся в области энергетики.

По его словам, даже если Украина «пропетляет» нынешний сезон, то следующий сезон при тех же самых условиях Киев не выдержит. Он также отметил, что встреча президентов принесет пользу Украине только в том случае, если страна будет четко знать свою позицию и заручится поддержкой западных партнеров.

Ранее в октябре политолог Дмитрий Корнейчук заявил, что Зеленскому придется «унижаться» и поехать на встречу с Путиным из-за дефицита газа в стране. Как считает политолог, украинский президент «готовит общественное мнение к тому, что встреча с Путиным состоится, потому что мы понимаем, что впереди зима».

