Обвиняемому в хищении миллионов рублей директору завода смягчили меру пресечения

В Татарстане отпустили из СИЗО директора завода, обвиняемого в миллионном хищении

В Татарстане под запрет определенных действий отпустили из-под ареста гендиректора Набережночелнинского кранового завода, обвиняемого в хищении пяти миллионов рублей и неуплате более чем 400 миллионов рублей налогов. Об этом сообщает ТАСС.

Верховный суд смягчил меру пресечения обвиняемому, освободив его из СИЗО, где он должен был находиться до 12 декабря.

По версии следствия, бизнесмен похитил бюджетные средства, выделенные заводу «Главным военно-строительным управлением №4», завысив стоимость поставляемого оборудования. Кроме того, гендиректор завода уклонялся от уплаты налогов.

13 октября его задержали в аэропорту Бегишево.

Ранее защита бизнесмена Бориса Шпигеля, обвиняемого во взятках бывшему губернатору Пензенской области, попросила отпустить его под залог в два миллиона рублей из-за болезни. Адвокат арестованного отметила, что последние два года до задержания ее подзащитный находился дома под наблюдением врачей. Юрист также добавила, что нельзя относиться формально к тому, является ли заболевание препятствием для содержания под стражей.