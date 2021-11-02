Раскрыто отношение украинцев к досрочным выборам президента

Более 43 процентов жителей Украины поддерживают проведение досрочных президентских выборов. Таковы результаты соцопроса, в котором раскрыто отношение граждан к действующему главе государства Владимиру Зеленского, передает «Интерфакс — Украина».

Деятельность Зеленского одобряют 28,2 процента опрошенных, не одобряют — 56,9 процента. 35,4 процента респондентов заявили, что Зеленский оправдал их надежды полностью или частично, 47,7 процента — что не оправдал.

При этом за проведение досрочных выборов выступили 43,4 процента украинцев, а 23,1 процента готовы участвовать в акциях протеста с таким требованием. Досрочные выборы в Верховную Раду поддерживают 47,3 процента опрошенных.

Ранее стало известно, что Зеленский впервые после своего избрания возглавил антирейтинг украинских политиков. За него категорически отказались отдавать голос 31,9 процента опрошенных. На втором месте — пятый президент Украины Петр Порошенко (31,6 процента), на третьем — лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко (24 процента).