В России заметили перемены в ближайшем окружении Лукашенко

У президента Белоруссии Александра Лукашенко сменился компаньон, который всегда сопровождал его в рабочих поездках. На изменения в ближайшем окружении белорусского лидера обратили внимание в российском издании «Московский комсомолец».

В газете заметили, что ранее на публику с главой государства выходил его младший сын Николай, однако теперь на мероприятиях вместе с президентом все чаще начал появляться его белый шпиц по кличке Умка.

Так, несколькими днями ранее Лукашенко взял собаку в поездку на молочно-товарный комплекс «Устенский» в Оршанском районе. Хозяин пытался познакомить Умку с коровами, а также принес пса на дегустацию продуктов на предприятии и угостил его молоком красных датских коров.

17 сентября Лукашенко брал Умку в рабочую поездку в Душанбе, когда принимал участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. Тогда шпиц позировал для фото на столе в резиденции президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

До этого белорусский лидер также следил за военными учениями России и Белоруссии «Запад 2021», проходившими с 10 по 15 сентября, с Умкой на руках.