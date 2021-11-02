Бывший лидер «Правого сектора» назначен советником главкома ВСУ

Бывший лидер радикальной организации «Правый сектор» (запрещена в России) Дмитрий Ярош назначен советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного, сообщает «24 канал».

О назначении сам Ярош сообщил в социальных сетях, опубликовав фотографию нового удостоверения. Экс-глава «Правого сектора» поблагодарил Залужного за доверие.

В конце октября в Сумах активиста «Правого сектора» застрелили во дворе его дома, когда он приехал на машине с женой. Соратники убитого связали произошедшее с его «антикриминальной деятельностью».

В августе суд в Киеве приговорил к семи годам лишения свободы военного капеллана «Правого сектора» Василия Косяченко за нападение на журналистов в 2016 году. Вместе с группой радикалов Косяченко пытался похитить нескольких сотрудников «17 канала», который, по его словам, связан с бывшим президентом Виктором Януковичем.