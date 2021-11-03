СК начал искать авторов видео с «элементами однополого полового акта» у Кремля

Московское управление Следственного комитета (СК) России начало поиск авторов видео, на которое попали элементы однополого полового акта у Могилы Неизвестного Солдата рядом с Кремлем. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России <...> с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе интернета»). Виновным по этой статье грозит до пяти лет лишения свободы.

В начале ноября в соцсетях начал активно распространяться видеоролик, на котором две девушки целуются на фоне кремлевской стены и Вечного огня. Предположительно, героини видео — бывшая участница шоу «Пацанки» Анна Михеева и Алена Ефремова, прославившаяся после прямого эфира со стримером Mellstroy.