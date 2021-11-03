Блогерша раскрыла секреты стройного тела на фото в соцсетях

Блогерша раскрыла секретные позы, которые ее коллеги применяют на фото в соцсетях, чтобы выглядеть подтянутыми. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты Daily Mail.

Джозефин Ливин (Josephine Livin) запечатлела себя в спортивном костюме, состоящем из голубого кроп-топа и розовых легинсов с высокой посадкой. На первом кадре она специально выставила ногу вперед и слегка повернула плечо к камере, чтобы выглядеть стройнее. На втором фото она опустила легинсы и показала, что на самом деле у нее полный живот.

Кроме того, Ливин сфотографировалась в зеркале в раздельном купальнике, верх которого выполнен в желтом цвете, а низ — в черном. На кадре видно подтянутое тело и очертания пресса блогерши. Следом она показала снимок, на котором сидит в этом же наряде на шезлонге с сутулой спиной и демонстрирует складки на боках и животе.

Помимо этого, девушка попозировала на фоне бассейна, сидя спиной к камере в бикини с леопардовым принтом. На первом фото она запечатлена с прямой спиной и подтянутыми плавками, демонстрируя круглые ягодицы. На следующем кадре Ливин сгорбилась и опустила плавки ниже. Таким образом, ее фигура визуально изменилась, и на теле стали видны жировые складки.

«Люди, с которыми вы сравниваете себя онлайн, не выглядят идеально 24 часа в сутки», — подписала блогерша пост, набравший 269,6 тысячи просмотров и 13,5 тысячи лайков. Пользователи сети поблагодарили Ливин за видео.

«Большое вам спасибо. Вы сделали меня увереннее в себе», «Мне нравится, что ты не стесняешься показать нам правду», «Спасибо, это заставляет меня чувствовать себя намного лучше в отношении моего тела», «Ты лучшая. Ты не представляешь, как я тебе благодарна», «Это лучшее, что я видела за последнее время. Ты помогаешь быть увереннее в себе», — писали они.

В сентябре другая блогерша показала жировые складки на животе и восхитила подписчиков. На размещенных в сети кадрах юзерша с никнеймом @loz_fitnesss сняла себя в голубом кроп-топе и серых шортах, сидя на полу в разных позах. На первом фото девушка запечатлена с прямой спиной, при этом ее шорты частично закрывают живот, что создает видимость стройного тела. На соседнем снимке она сфотографировалась с сутулой спиной и со спущенными шортами, продемонстрировав жировые складки на животе.