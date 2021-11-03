Россиянин из Нижегородской области рассказал о вымирающем ремесле

В Семеновском районе Нижегородской области живет «единственный на всю округу бондарь», который рассказал о редчайшем ремесле. Павлу Кульпину приходят заказы на изготовление деревянных бочек и бочонков. Его историю приводит «Нижегородская правда».

Мастер вспомнил, что с десяти лет начал заниматься бочарным ремеслом. Учил его отец, который сам перенял секреты дела от деда. При этом он отметил, что изначально не хотел продолжать традицию. «Я не собирался быть бондарем, но так вышло», — заявил он и пояснил, что «в родной деревне вместе с заботой о доме» он взял в наследство и специальный прибор для бондарей.

В итоге россиянин предан своему ремеслу почти 50 лет, и он единственный, кто делает бочки в ближайших районах региона. «Бондарное ремесло почти исчезло (...) Печально, что профессия моих предков вымирает», — сказал он.

Россиянина часто приглашают на праздники и фестивали. Люди просят сделать бочки для бани, солений, меда и вина, а также тяжелые доски для разделки мяса. Мастер заявил, что на изготовление одной бочки у него уходит примерно неделя.

Главное в деле — найти подходящее дерево. «Бочки и кадки делаются из разных сортов дерева. Например, из липы делаются под мед и медовуху. А для засолки или банные — из елки. Еловая бочка не темнеет, она надежная и долговечная», — поделился герой материала секретами мастерства.

В заключение он добавил, что под вино обычно делают дубовую бочку, чтобы напиток со временем вобрал в себя запах древесины. Россиянин отметил, что «идеальным напиток сделает только бочка, сделанная вручную опытным мастером».

Ученые считают, что бондарское дело можно отнести еще к древнерусскому промыслу. Уточняется, что первые достоверные данные об этом появились в VIII веке.

Ранее стало известно, что в Шебекино, расположенным под Белгородом, местный житель освоил древнее ремесло, связанное с металлом и огнем. Кирилл Комиссаров решил посвятить свою жизнь кузнечному делу.