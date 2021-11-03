«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

Туринский «Ювентус» обыграл российский «Зенит» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Турине. Счет в матче открыл Паоло Дибала на 11-й минуте. На 26-й минуте итальянцы отправили мяч в свои ворота. Выйти вперед им также позволил гол в исполнении Дибалы. Он реализовал пенальти на 53-й минуте. Третий мяч в ворота «Зенита» отправил Федерико Кьеза. Альваро Мората сделал счет 4:1 в пользу «Ювентуса». «Зенит» только в добавленное время отметился вторым забитым мячом. Отличился Сердар Азмун. Окончательный счет: 4:2 в пользу туринцев.

20 октября «Зенит» дома https://lenta.ru/news/2021/10/20/zen_juve/ туринцам с минимальным счетом. Тогда единственный мяч во встрече забил Деян Кулушевски.

После четырех туров Зенит занимает третью строчку в турнирной таблице квартета H. 23 ноября команде Сергея Семака предстоит матч со шведским «Мальме». В заключительном туре «Зенит» сыграет с «Челси» дома.