Спорт
 
Смотри матчи бесплатно
Бесплатная ставка 1000 р.
Мальмё
Мальмё, Швеция
Матч завершен
0:1
Челси
Лондон, Англия
Лига чемпионов • Группа H. 4-й тур
Вольфсбург
Вольфсбург, Германия
Матч завершен
2:1
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Лига чемпионов • Группа G. 4-й тур
Динамо К
Киев, Украина
Матч завершен
0:1
Барселона
Барселона, Испания
Лига чемпионов • Группа E. 4-й тур
Бавария
Мюнхен, Германия
Матч завершен
5:2
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Лига чемпионов • Группа E. 4-й тур
Вильярреал
Вильярреал, Испания
Матч завершен
2:0
Янг Бойз
Берн, Швейцария
Лига чемпионов • Группа F. 4-й тур
Аталанта
Бергамо, Италия
Матч завершен
2:2
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Лига чемпионов • Группа F. 4-й тур
Севилья
Севилья, Испания
Матч завершен
1:2
Лилль
Лилль, Франция
Лига чемпионов • Группа G. 4-й тур
Ювентус
Турин, Италия
Матч завершен
4:2
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Лига чемпионов • Группа H. 4-й тур
Последние новости
Россия попросила США нормализовать выдачу виз россиянам
На Украине оценили возможность вторжения России в ближайшее время
Рейс из Будапешта в Москву вернулся в Венгрию из-за тумана в российской столице
Дочь Мадонны пришла на вечеринку матери в оголяющей ягодицы юбке
Зеленский не пришел на свое выступление на климатическом саммите
Число умерших от коронавируса в мире превысило пять миллионов
Гинцбург рассказал о тесте на подделку сертификатов о вакцинации
Украинский омбудсмен призвала убрать с сайта «Миротворец» информацию о детях
Во Франции отреагировали на заявление Австралии о срыве сделки по подлодкам
Новости партнеров
Прослушать новость

«Зенит» проиграл «Ювентусу» в матче Лиги чемпионов

«Ювентус» обыграл «Зенит» в матче группового этапа Лиги чемпионов со счетом 4:2
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MASSIMO PINCA / Reuters

Туринский «Ювентус» обыграл российский «Зенит» в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Турине. Счет в матче открыл Паоло Дибала на 11-й минуте. На 26-й минуте итальянцы отправили мяч в свои ворота. Выйти вперед им также позволил гол в исполнении Дибалы. Он реализовал пенальти на 53-й минуте. Третий мяч в ворота «Зенита» отправил Федерико Кьеза. Альваро Мората сделал счет 4:1 в пользу «Ювентуса». «Зенит» только в добавленное время отметился вторым забитым мячом. Отличился Сердар Азмун. Окончательный счет: 4:2 в пользу туринцев.

20 октября «Зенит» дома https://lenta.ru/news/2021/10/20/zen_juve/ туринцам с минимальным счетом. Тогда единственный мяч во встрече забил Деян Кулушевски.

После четырех туров Зенит занимает третью строчку в турнирной таблице квартета H. 23 ноября команде Сергея Семака предстоит матч со шведским «Мальме». В заключительном туре «Зенит» сыграет с «Челси» дома.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Зенит» проиграл «Ювентусу» в Лиге чемпионов
«Зенит» в большинстве разгромил «Мальме» в домашнем матче Лиги чемпионов
«Зенит» остался без единой победы в Лиге чемпионов
Другие материалы рубрики
Спорт00:0216 сентября
Сергей Карасев

«Рубцы на сердце от таких ошибок»

Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
22:1030 октября

Новый Хабиб одержал четвертую подряд победу в UFC

21:4030 октября

Российского рефери отстранили от турнира UFC

21:0130 октября

«Краснодар» проиграл новичку РПЛ

Спорт00:0213 сентября
Анна Щербакова

«Мы идем побеждать»

Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
21:0130 октября

«Локомотив» на последней минуте вырвал победу у «Нижнего Новгорода»

19:4130 октября

Винер-Усманова ответила на вопрос о дальнейшей карьере Авериных

18:3530 октября

«Спартак» пропустил гол на последних минутах и упустил победу над «Ростовом»

Спорт00:02 7 сентября

«Это был шок для всех»

Десять лет назад погибла команда ярославского «Локомотива». Как трагедия изменила жизнь города?
17:5830 октября

«Сотворившую гадость» на ОИ российскую главу судей захотели вернуть в FIG

16:3430 октября

Аверина высказалась о своем рекорде по количеству титулов чемпионки мира

15:5830 октября

ЦСКА пропустил в добавленное время и проиграл «Рубину» в матче РПЛ

Россия
В Минздраве отвергли идею давать QR-коды не обращавшимся к врачу при COVID-19
На имя умершей москвички оформили кредит в полмиллиона рублей
Москва заняла первое место в рейтинге ОП России «Регион НКО»
Похороны Сталина«Они боятся его даже мертвого»
60 лет назад тело Сталина тайно вынесли из Мавзолея и похоронили. Кому это было нужно?
Москвичи устроили драку в приемном отделении НИИ имени Склифосовского
Работа на себя.
Как в Москве помогают самозанятым осуществлять мечты
Все материалы
Мир
Кто теперь угнетен?
США и Европа годами боролись за права ЛГБТ. Почему это привело общество к расколу и конфликтам?
Проблемы первого мира.
Как борьба за равноправие и либеральные ценности привела к расколу в западном обществе?
Франция 60 лет контролировала бывшие колонии в Африке.
Как ее потеснили российские наемники?
Все материалы
Бывший СССР
«Мы не можем жить во вражде»
Зачем Зеленский хочет встречи с Путиным и на что он готов, чтобы сохранить власть?
«Было очень страшно»
30 лет назад в СССР начались межэтнические конфликты. Какими их запомнили очевидцы и участники?
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Советского Союза изменил жизнь людей и ход истории?
Все материалы
Экономика
Молдавия понадеялась на новый контракт с «Газпромом»
Не ставят крест.
Мусульмане живут по строгим правилам, но хотят зарабатывать. Как они придумали свой финансовый мир?
Россиянам пообещали повысить пенсии и пособия до уровня инфляции
Доходные игры.
Каждую неделю на крипторынке появляются десятки новых валют. Зачем они нужны, если есть биткоин?
«Роснефть» обеспечила 35 процентов чистой прибыли ВР за 9 месяцев 2021 года
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Вселенная Цукерберга помогла криптовалютам взлететь
Все материалы
Силовые структуры
В убийстве семьи банкира Яхонтова заподозрили его бывшего бизнес-партнера.
Подозреваемого задержали в Белоруссии
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«На его спине чертили пентаграмму»
Как чемпионку России по биатлону обвинили в ритуальном убийстве школьника
Все материалы
Наука и техника
Доказана эффективность третьей дозы вакцины Pfizer против коронавируса
Скрытая угроза.
Искусственный интеллект научили искать опасные генетические мутации. Как это работает?
Apple объяснила отсутствие сенсорного экрана в ноутбуках
Спутники будущего.
Фантасты десятилетиями обещают появление роботов вокруг нас. Когда это станет реальностью?
Обнаружена причина прогрессирования болезни Альцгеймера
Диетологи рассказали об идеальных для похудения осенних продуктах
«Китайская Tesla» показала летающий автомобиль.
Какими станут машины будущего и когда они массово поднимутся в воздух?
Все материалы
Спорт
Глава UFC ужаснулся работой судьи из России на турнире
Камила Валиева«Наши девочки лучшие — это факт»
Российские фигуристки завоевали все медали на этапе Гран-при в Канаде
Глава UFC отреагировал на слова Федора Емельяненко о себе
Петр Ян«Все знают, кто здесь чемпион»
Петр Ян вернул титул на турнире UFC 267. Другие российские бойцы тоже не подвели
Хасбик устроил потасовку с Абдурозиком после UFC 267
Фигуристка Валиева прокомментировала победу в Гран-при
Все материалы
Культура
Вскрытие покажет.
«Армия мертвецов» Зака Снайдера обзавелась воровским приквелом. Почему он лучше оригинала?
Бенедикт Камбербэтч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Литвиненко
Барашек, будь человеком.
Как исландский электрик снял один из самых необычных фильмов года — об овцах, людях и овцелюдях?
Зарубежные театры выступят в России в рамках «Больших гастролей»
Светлана СветличнаяАктриса Светличная нашлась в Москве на съемках ток-шоу.
Ее несколько дней искали полиция, Бастрыкин и родственники
Брэд Питт проиграл в суде Анджелине Джоли
Предскажи мне это.
Культовые романы Азимова превратили в космическую «Игру престолов». Что из этого вышло?
Все материалы
Интернет и СМИ
Доктор Мясников дал россиянам советы по вакцинации от коронавируса
Малышева предупредила об опасности ночного голода
Партнерский материал
Звезды возвращаются.
Новый сезон музыкального проекта «Суперстар!» на НТВ
Бывший участник КВН оценил современный юмор
«Мы просто зомби»
Миллионы людей во всем мире страдают от одиночества и тревоги из-за соцсетей. Как с этим бороться?
Интерпол задержал в России известного хакера
«Будущее уже наступило»
Как умные дома и умные города изменят жизнь миллиардов людей по всему миру?
Все материалы
Ценности
Женщина потратила три миллиона рублей ради внешности Барби
«Это демонстрация свободы»
Мужчины с древности носили каблуки. Почему это вновь стало модным?
Кейт Миддлтон вышла на публику в платье за сотни тысяч рублей и старых туфлях
«Японские Меган и Гарри»
Как дочь императора отказалась от роскоши ради любви и лишилась титула принцессы
Пресс Дженнифер Лопес удивил фанатов
Блогерша показала целлюлит на снимках без ретуши и восхитила фанатов
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Сексуально озабоченного четырехметрового аллигатора изолировали от сородичей
«Политики просто хотят нас рассорить»
История россиянки, которая случайно переехала в Грузию и влюбилась в нее
Пара нашла способ экономить деньги и начала жить в чужих домах
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Мужчина катался на лодке, заметил в воде голую женщину и спас ее от смерти
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Диетолог назвала продукты для улучшения сна
Все материалы
Из-за тумана московские дорожные камеры «не замечают» нарушений ПДД
Каким бывал Range Rover: самые экзотические версии
Электрокар, пикап, кабриолет, броневик, лимузин и рестомод
Представлен греческий гиперкар Chaos с разгоном до «сотни» за 1,55 секунды
Настоящие рамные внедорожники, которые нужны России
Их ждут тверские болота и карельские леса
У Ford Bronco появилась 400-сильная заводская версия для пустынных гонок
Много дыма и огня: как закрывали сезон Российской дрифт серии
Охваченный пламенем Nissan 370Z и впечатления Цареградцева
В Москве предложили ввести штраф за превышение скорости на 5 км/ч
Все материалы
Среда обитания
Названы регионы России с самыми доступными частными домами
Звезда «Уральских пельменей» рассказала о жизни в съемной квартире в Москве
Своя атмосфера.
Мировые лидеры ищут способ спасти планету на конференции в Глазго. Что может предложить Россия?
Прохор Шаляпин отказался вернуть квартиры родителям покойной жены
Ролик «Don't Choose Extinction»Миллионы людей не верят в глобальное потепление.
Почему человечество отрицает очевидные угрозы и не боится катастроф?
Раскрыто влияние климатических проектов на экономику России
Любимому курорту богачей предсказали исчезновение.
Почему Мальдивы уходят под воду и можно ли их спасти?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«В пирог все завернешь»
Каким был свадебный торт на Руси?
Первый был комом.
Как блины стали неотъемлемым символом главного религиозного праздника России?
Селение Тиб. Башни Боциевых. Средние века. Памятник истории и архитектуры федерального значения. Справа — семейное святилище. «Это место силы нашего рода»
Молодежь Северной Осетии сама восстанавливает родовые башни. Как и зачем они это делают?
Город-герой Керчь.
Как проходили военные действия Керченско-Феодосийской десантной операции в Крыму?
Город-герой Севастополь.
Как советским войскам удалось отстоять город во время Великой Отечественной войны?
«Мурман — земля необитаемая»
Как влияет на здоровье климат Крайнего Севера и как с ним справляются местные жители?
Кавказская пицца:
почему россиянам так полюбились осетинские пироги и где их делают по древним рецептам
Все материалы