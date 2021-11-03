Правительство начало разработку комплекской поддержки семей с детьми

Российское правительство готовит дорожную карту по внедрению в стране целостной системы поддержки семей с детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабинета министров.

Эта помощь включает в себя дополнительную поддержку малообеспеченных групп граждан, основную часть которых составляют семьи с детьми, с целью недопущения снижения уровня их доходов. В рамках такой программы планируется адресно поддерживать семью весь период взросления ребенка от рождения и до совершеннолетия, охватив при этом все категории малообеспеченных граждан.

При этом, меры поддержки будут предоставлять в зависимости от материального положения семьи. Власти намерены упростить процедуру получения выплат, сократить количество требуемых документов, повысить уровень информированности граждан о положенных им льготах и субсидиях, а также назначать такую помощь без заявления — по факту жизненной ситуации.

Оказывать дополнительную поддержку малообеспеченным гражданам поручил в августе президент России Владимир Путин. Предполагается регулярный мониторинг доходов бедных россиян и, если возникнет такая необходимость, обеспечение их дополнительными мерами социальной поддержки.

