Кадыров анонсировал бой 14-летнего сына с профессиональными боксерами

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли примет участие в показательном поединке по правилам любительского бокса на турнире для профессиональных спортсменов «Время Легенд 7». Поединок анонсировал руководитель региона на своей странице во «ВКонтакте».

По словам Кадырова, во Дворце волейбола имени Увайса Ахтаева выступят именитые боксеры клуба «Ахмат» Абдул-Керим (Чеченский Лев) Эдилов, Асламбек Идигов, Ислам Едисултанов, Шамиль Хатаев, Ризван Элиханов и другие. «Наравне со взрослыми боксерами в турнире примет участие в показательном поединке по правилам любительского бокса внук первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Эли Кадыров, а в показательном поединке по правилам профессионального бокса — мой дорогой племянник Магомед Шерипович Делимханов. Свой дебютный поединок Магомед проведет с опытным Маратом Хузеевым», — рассказал Кадыров.

В апреле в Грозном прошел турнир по боксу «Время Легенд 6», в котором приняли участие сыновья Кадырова — 14-летний Эли и 13-летний Адам. Эли победил Рахима Кодзоева единогласным решением судей, а победа Адама над спортсменом из Кабардино-Балкарии Асланом Биттировым вызвала вопросы у зрителей. Они обратили внимание, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. После этого из угла представителя Кабардино-Балкарии выбросили полотенце в знак признания поражения.

Ситуацию прокомментировал председатель парламента республики Магомед Даудов. По его словам, чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, не нужно ждать, чтобы один из боксеров падал или начал шататься.