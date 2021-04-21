В Чечне объяснили победу сына Кадырова в боксерском поединке

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам готов провести повторный боксерский поединок, чтобы доказать справедливость своей победы. Об этом заявил председатель парламента республики Магомед Даудов, передает «Чечня сегодня».

По его словам, чтобы засчитать нокдаун в любительском бою среди детей, не нужно ждать, чтобы один из боксеров падал или начал шататься. «Его отсчитывают, когда видят, что боец получил тяжелый удар. А по словам рефери данного поединка, он начал отсчитывать потому, что по глазам Биттирова понял, что тот потерял концентрацию», — объяснил Даудов.

Он добавил, что «уважаемые и известные судьи» отметили, что рефери вел себя профессионально, так как главное — это здоровье детей.

Международный турнир по профессиональному боксу памяти первого президента Чечни Ахмата Кадырова прошел в Грозном 8 апреля. Адам Кадыров победил соперника из Кабардино-Балкарии техническим нокаутом — во втором раунде рефери остановил бой и начал десятисекундный отсчет, после чего секунданты Аслана Биттирова выбросили полотенце в знак отказа от дальнейшего участия в поединке.

Пользователей сети смутило, что нокдаун начали отсчитывать, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. Комментаторы призвали Кадырова-младшего отказаться от победы.