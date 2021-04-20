В сети высмеяли сына Кадырова после победы в боксерском поединке

Пользователи сети высмеяли сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама после победы в боксерском поединке. Комментарии с критикой доступны в Instagram юного спортсмена.

Пользователи обратились к Кадырову-младшему, призвав его отказаться от победы над Асланом Биттировым из Кабардино-Балкарии. «Я бы навсегда ушел из спорта после такого боя», «Постановочно подрался, самому не стыдно?», «Жаль, но парень теперь выставлен посмешищем», «Ты держался до последнего, но потом обосрался», — писали они.

13-летний Кадыров одержал победу в боксерском поединке Биттировым 18 апреля. По информации «Грозный-информ», победа была засчитана техническим нокаутом. Однако пользователи обратили внимание на то, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом.

В феврале этого года Адам Кадыров выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Годом ранее он принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».

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