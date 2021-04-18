Победа сына Кадырова в боксерском поединке вызвала вопросы у фанатов

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам одержал победу в боксерском поединке, чем вызвал вопросы у пользователей сети. О результатах турнира сообщал «Грозный-информ».

Поединок прошел в рамках турнира «Время Легенд 6: Спецоперация». По информации источника, победа была засчитана техническим нокаутом, а 13-летний Кадыров не оставил ни единого шанса своему противнику Аслану Биттирову из Кабардино-Балкарии.

Однако фанаты в Twitter обратили внимание на то, что рефери начал отсчитывать нокдаун, несмотря на то, что Биттиров не касался пола рукой или коленом. После этого из угла представителя Кабардино-Балкарии выбросили полотенце в знак признания поражения. Один из комментаторов поединка также назвал происходящее довольно непонятным.

В феврале этого года Адам Кадыров выиграл свои первые выборы — его назначили президентом ученического самоуправления в Центре образования имени первого президента республики Ахмата Кадырова. Годом ранее он принял участие в съемках популярного турецкого сериала «Воскресший Эртугрул».