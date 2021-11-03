Дизайн новых консолей PS5 и Xbox раскритиковали

Интерфейс игровых консолей нового поколения является неудобным для геймеров. Об этом в своем блоге Built for Mars заявил дизайнер Питер Рэмзи.

Специалист провел подробный анализ приставок нового поколения, сделав акцент на пользовательском опыте (UX). Рэмзи оценил удобство интерфейса PlayStation 5 и Xbox Series X/S и заметил, что пользователю приходится совершить большое количество операций, чтобы выполнить те или иные действия. Например, для реализации нескольких базовых заданий пользователю PS5 необходимо совершить 279 нажатий по кнопкам геймпада, Xbox — 215 действий.

Также автор отметил, что геймеру на Xbox система показывает большее количество экранов, чем PS5, однако информативности это не добавляет. «По моему мнению, у обеих консолей ужасный пользовательский опыт», — раскритиковал интерфейс приставок специалист.

Кроме того, Рэмзи отметил, что на обеих приставках плохо реализована система уведомлений о достижениях геймера. Во время получения внутриигрового трофея на экране появляется большая неинформативная полоска, которая остается в течение 6-10 секунд. Это мешает пользователю сконцентрироваться на игровом процессе. В заключение Рэмзи отметил, что опытные пользователи легко ориентируются в интерфейсе консолей, однако новички могут серьезно запутаться.

Ранее пользователи PlayStation 5 заметили баг, из-за которого на приставку устанавливаются несколько версий одной игры. В этом случае есть риск заполнить место на диске.