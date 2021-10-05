На смартфонах появится функция игровых консолей

Будущие смартфоны Samsung получат поддержку функции трассировки лучей. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Согласно сообщению компании в китайской соцсети Weibo, будущий чип Exynos 2200 с графикой AMD RDNA 2 будет поддерживать функцию трассировки лучей. Данная технология построения изображения трехмерных моделей позволяет добиться более качественного отображения графики в играх. Такая опция доступна на игровых компьютерах и консолях нового поколения.

Графический процессор также будет поддерживать затенение с переменной скоростью, что позволяет ему отображать некоторые объекты с более высоким качеством. Однако трассировка лучей требует больших вычислительных ресурсов, поэтому ее активация в играх требует аппаратной поддержки.

Интегрированная графика RDNA 2 применяется в видеокартах Radeon RX 6000, консолях PlayStation 5 и Xbox Series S/X, автомобилях Tesla и других аппаратах. Ожидается, что новый процессор будет иметь восемь ядер, а графическая система — шесть вычислительных блоков с 384 потоковыми процессорами. Данный чип может появиться в смартфонах Samsung в 2022 году.

В феврале инсайдеры рассказали, что AMD выпустит графические процессоры для смартфонов Samsung. Чип будет ориентирован на игры нового поколения, запускаемые на телефонах корейского производителя.