48-летнюю модель пристыдили в сети за фото в оголяющем грудь наряде

Немецкую супермодель, актрису и телеведущую Хайди Клум пристыдили в сети за фото в откровенном наряде. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

Известно, что 48-летняя знаменитость посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе. В своем Instagram-аккаунте она поделилась фотографией выбранного для события образа. На снимке она запечатлена в полный рост в черном пиджаке, мини-шортах и кружевном топе, который частично оголяет грудь супермодели. Образ Клум дополнили полуботинки на каблуках под цвет наряда.

Публикация набрала почти 40 тысяч лайков. Читатели издания принялись критиковать внешний вид звезды в комментариях. «Хайди выглядит хорошо, но попытка молодиться за счет пошлой одежды выдает ее возраст», «Ей не следовало надевать наряд с декольте, оголяющий ноги. В более закрытых вещах она бы выглядела намного лучше», «В свои 48 она слишком часто оголяет тело», «Открытая грудь и мини — сигнал отчаяния», — высказывались они.

В августе Хайди Клум поделилась откровенными фото во время отдыха с семьей и была обругана в сети. На снимках звезда позирует на гидроцикле на фоне городского побережья. Модель одета в бикини с яркими цветочными и анималистичными принтами, и спасательную экипировку.