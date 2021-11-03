Избивавших детей трубой от пылесоса россиян объявили в розыск

Супружескую пару из Кисловодска, в которой отчим избивал детей трубой от пылесоса, заставлял часами кланяться иконам и учить псалмы, объявили в розыск. Об этом сообщает KP.RU.

Правоохранители не могут связаться с подозреваемыми. Они не отвечают на звонки полиции, по адресу проживания их тоже нет. По предварительной информации, россияне уехали на заработки в Подмосковье, взяв с собой младшего сына.

Ранее сообщалось, что отчим заставлял двух пасынков вставать в 5:30 для утренней молитвы. Прежде чем к нему обратиться, дети должны были повторять фразу: «Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться». Мужчина часто избивал детей подручными предметами. В случае провинности дети должны были есть с тарелок, поставленных на пол. По словам матери мальчиков, во время издевательств над детьми она была в командировках.

Детей забрал родной отец, который живет в Москве. После инцидента было возбуждено уголовное дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.