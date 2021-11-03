В российской больнице диабетику отказались выдать инсулин без QR-кода

В больнице Тюмени дочери больной диабетом пациентки не выдали инсулин без QR-кода

В Тюмени в городской больнице №8 дочери больной диабетом пациентки отказались выдать инсулин из-за отсутствия QR-кода о вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает URA.RU.

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Женщина пояснила, что отправила за жизненно необходимым препаратом в поликлинику старшую дочь.

«После долгих уговоров инсулин ей все-таки выдали. Но сразу предупредили, что в следующий раз, если не будет QR-кода о прививке от COVID-19, ничего не дадут», — пояснила больная диабетом россиянка.

Уточняется, что жительница Тюмени имеет медотвод от вакцинации по состоянию здоровья. Более того, она находится в группе риска по коронавирусу и не может сама ходить в поликлинику.

В тюменском департаменте здравоохранения считают, что такая ситуация возникла из-за непонимания. В ведомстве подчеркнули, что для доступа в поликлиники QR-кодов не требуется.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава по медицинской профилактике в Уральском федеральном округе, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что период действия документов, которые подтверждают прохождение вакцинации против коронавируса, нужно сократить с года до шести месяцев.