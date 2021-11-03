Первый российский регион предложил ввести антиковидные паспорта для школьников

В Туве предложили ввести антиковидные паспорта для школьников. Вход в общеобразовательные учебные заведения разрешат только по QR-кодам, сообщается на сайте правительства региона.

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Отмечается, что это вынужденная мера. Предложение о введении антиковидных паспортов озвучили на оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в Туве под председательством исполняющего обязанности зампреда регионального правительства Александра Брокерта.

Предполагается, что такая мера позволит проводить мониторинг заболеваемости и вакцинированности среди семей школьников. «С учетом того, как сейчас расслаблено общество, и проведения семейных торжеств "за закрытыми дверями" единственной защитой от COVID-19 для всех является вакцинация», — пояснил Брокерт.

По информации регионального Минздрава, за минувшие сутки в Туве выявили 72 случая заражения COVID-19, самое большое количество зараженных зарегистрировали в Кызыле — 30.

Ранее власти Республики Коми, а также Амурской и Ульяновской областей допустили возможность продления нерабочих дней после 7 ноября. Губернатор Амурской области Василий Орлов отметил, что решение о продлении нерабочих дней планируется принять исходя из эпидемиологической ситуации на момент окончания длинных выходных. Он подчеркнул, что при надобности в регионе могут ввести жесткие ограничительные меры, вплоть до локдауна.