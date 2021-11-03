Популярный iPad признали устаревшим

Представленный в 2012 году планшет Apple официально признали устаревшим. Об этом сообщается на сайте компании.

Популярную модель добавили в соответствующий список на сайте Apple. Признание планшета ретро-девайсом означает, что американская компания и партнерские сервисные центры могут отказать в обслуживании и ремонте аппарата. Также Apple перестанет выпускать для iPad запасные части.

Девайс был представлен в 2012 году. Гаджет оказался первым планшетом американского бренда с разъемом Lightning. Соответствующий порт появился в iPhone 5 за несколько недель до анонса iPad. Устройство вышло с чипом Apple A6X.

Также из записи на сайте компании следует, что Apple признала устаревшим настольный компьютер Mac mini 2012 года выпуска.

1 ноября Apple убрала с сайта модели 21,5-дюймового iMac на базе процессоров Intel. По словам специалистов, в Apple решили убрать настольные устройства из продажи в связи с переходом компьютеров на собственные процессоры.