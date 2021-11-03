Ввоз лимонов из Турции в Россию запретили

Роспотребнадзор: в лимонах из Турции обнаружен пестицид хлорпирифос

Роспотребнадзор запретил ввоз в Россию лимонов из Турции, в которых выявлено превышение допустимого уровня пестицидов. Сообщение об этом размещено в среду, 3 ноября, на официальном сайте ведомства.

В лимонах производства турецкой компании Gonder soguk hava depolama hizmetleri ve tarim urunlegi выявлен пестицид хлорпирифос. Продукция подлежит изъятию из оборота.

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека информирует о выявлении в пищевой продукции "Лимоны свежие" (код ТН ВЭД ЕАЭС 0805), страна происхождения - Турция (...) нарушений обязательных требований законодательства (обнаружены остаточные количества пестицида "Хлорпирифос", концентрация которого превышает максимально допустимый уровень)», — говорится в сообщении.

С 29 октября Роспотребнадзор запретил ввоз турецких мандаринов из-за пестицида хлорпирифос. Поставки этого продукта приостанавливается до особого распоряжения. Ситуацию строго контролирует Роспотребнадзор.