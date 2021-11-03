В передаче Михалкова заметили антисемитскую версию прихода Гитлера к власти

Режиссер и автор программы «Бесогон» Никита Михалков дважды затронул тему холокоста в выпуске от 31 октября и допустил ряд ошибок, в том числе озвучил антисемитскую версию прихода Адольфа Гитлера к власти. Ошибки перечислил профессор РГГУ, сопредседатель Центра «Холокост» Илья Альтман в комментарии «МК Израиль».

По его словам, обсуждение темы холокоста на федеральном канале можно только приветствовать, но «не так все однозначно». Альтман обратил внимание, что одна из участниц опроса, проведенного авторами программы, пыталась ответить правильно на вопрос «Что такое холокост?», однако Михалков не стал обращать на это внимание, а принялся критиковать виновных, по его мнению, в таком уровне образования. В их числе он назвал Московскую высшую школу социальных и экономических наук (Шанинка), которая проводила конференции по теме холокоста.

Профессор также отметил, что Михалков, говоря о памятнике Александру III, рассказал, что шестиконечная звезда, изображенная на груди императора, — это символ холокоста. «Получилось весьма эффектно, но невольно вспомнилось, что именно в царствование этого "великого", по словам Н. Михалкова, самодержца в 1887 году был принят указ, ужесточавший процентные нормы для евреев при поступлении в гимназии и университеты, а в 1891 году евреи массово были выселены из Москвы», — рассказал Альтман.

По словам специалиста, в программе Михалкова также прозвучала антисемитская версия прихода Гитлера к власти — режиссер заявил, что самопровозглашенный император Кирилл I, двоюродный брат Николая II, финансировал нацистов на деньги Ротшильдов. «Как показали исследования американца Майкла Келлога и российских историков Д. Жукова и И. Ковтуна, финансирование нацистов в 1921-1923 годах действительно проводилось Кириллом Романовым и его супругой, но деньги передавались известным американским антисемитом Генри Фордом», — заключил Альтман.