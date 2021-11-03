Минторг США признал угрозами нацбезопасности две компании из Израиля

Компании из России, Израиля и Сингапура попали под ограничения Минторга США

Американское Министерство торговли (Минторг) внесло в список юрлиц, угрожающих национальной безопасности США, две компании из Израиля, а также по одной — из России и Сингапура. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Израильские IT-организации NSO Group и Candiru признали угрозами нацбезопасности из-за доказательства их участия в создании и распространении шпионского ПО Pegasus. Минторг приводит информацию о том, что обе компании «поставляли шпионское ПО иностранным правительствам, которые использовали эти инструменты для нападения на чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств». Все это, согласно позиции ведомства, противоречит международному праву.

Компания Positive Technologies из России и консалтинг PTE. LTD. из Сингапура попали под ограничения из-за использования киберинструментов, открывающих несанкционированный доступ к информации. Минторг США постановил, что такая практика «угрожает конфиденциальности и безопасности отдельных лиц и организаций во всем мире».

«Соединенные Штаты привержены агрессивному использованию экспортного контроля для привлечения к ответственности компаний, которые разрабатывают, распространяют или используют технологии для проведения злонамеренных действий», — заявила министр торговли США Джина Раймондо.

Согласно пояснению Минторга, для организаций, попавших в список угроз нацбезопасности США, вводятся более строгие правила лицензирования на территории страны. Также ограничивается экспорт, реэкспорт и продажа товаров этих компаний в пределах американской юрисдикций.

2 ноября посол России в США Анатолий Антонов от имени российского правительства предложил Вашингтону взаимное обнуление санкций в отношении деятельности диппредставительств обеих стран. Он также допустил отмену остальных санкций в дальнейшем.