В США опровергли сообщения об атаке на Иран в Оманском заливе

Sky News Arabia: источник в Пентагоне опроверг нападение США на Иран в Оманском заливе

Представители Пентагона опровергли сообщения о том, что силы США устроили нападение на нефтяной танкер в Оманском заливе, принадлежащий Ирану. Об этом пишет Sky News Arabia со ссылкой на источники в американском Министерстве обороны.

Подробности произошедшего не раскрываются. Источники телеканала в Вашингтоне добавили, что Тегеран сам регулярно атакует танкеры других стран. Так, Иран якобы напал на судна, проходившие под флагом Вьетнама, еще 24 октября.

О нападении 3 ноября сообщал иранский телеканал IRINN. Согласно его сообщениям, американский военный корабль остановил танкер, а его экипаж начал перегрузку нефти на другой танкер. Случившееся описали как попытку Вашингтона «украсть иранскую нефть».

На место происшествия якобы прибыли ВМС Ирана совместно со спецназом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Они пресекли «кражу нефти» и переход иранского танкера под контроль США. После инцидента грузовому судну пришлось вернуться в территориальные воды Ирана.