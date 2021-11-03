В еще одном российском регионе продлят нерабочие дни

В Челябинской области власти продлят нерабочие дни до 12 ноября. Об этом сообщается на сайте губернатора региона Алексея Текслера.

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В сообщении отмечается, что нерабочие дни продлеваются с сохранением заработной платы. Решение о продлении принял оперативный штаб региона.

Кроме того, с 8 по 14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, а также организации дополнительного профессионального образования перейдут на удаленное обучение. Вузам также рекомендовано перейти на дистанционку.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в области выявили 531 случай заболевания COVID-19, 197 человек с коронавирусом выздоровели, а 30 скончались.

Ранее власти двух других российских регионов — Томской и Новгородской областей — приняли решение о продлении нерабочих дней. Кроме того, известно, что в в Республике Коми, а также Амурской и Ульяновской областях также могут продлить выходные.