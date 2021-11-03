В российской IT-компании прокомментировали включение в санкционный список США

Включение крупной российской IT-компании Positive Technologies в санкционный список США не приведет ни к каким дополнительным экономическим последствиям. Так инициативу американского Минторга в беседе с «Лентой.ру» прокомментировал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. Он отметил, что санкции — это риск, которому подвержена любая высокотехнологичная компания, становящаяся заметной на мировом рынке.

«В нашем случае этот риск уже свершился, — констатировал Баранов. — То есть перестал быть риском еще в апреле этого года. Сообщение Минторга США не является информацией о новых санкциях. Сейчас мы не ощутили практически никаких экономических последствий и не будем менять своих планов по развитию бизнеса, выпуску новых технологий или, в частности, нашему выходу на публичный рынок».

Баранов отметил, что Positive Technologies — один из ключевых игроков на рынке кибербезопасности. В компании понимают, что сейчас время развивать инструменты защиты, чем организация и продолжит заниматься.

О включении Positive Technologies в санкционный список американского Минторга стало известно 3 ноября. Помимо российской компании, в перечень попали три организации из Сингапура и Израиля. Против них будут применяться экспортные ограничения, связанные с их деятельностью, «наносящей вред национальной безопасности США». В частности, продукты Positive Technologies, по мнению американской стороны, можно использовать для незаконного проникновения в информационные системы, а также для создания угроз приватности и безопасности физических и юридических лиц по всему миру.

«США привержены энергичному использованию механизмов экспортного контроля с целью привлекать к ответственности компании, которые разрабатывают, торгуют и используют технологии для проведения вредоносной активности, которая угрожает кибербезопасности членов гражданского общества, диссидентов, правительственным служащим и организациям — здесь и за рубежом», — сказала по этому поводу министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo).

В документе также сказано, что список из четырех компаний будет использован Бюро промышленности и безопасности, входящим в структуру Минторга. На его основании оно будет ограничивать экспорт и реэкспорт продукции, которая может угрожать безопасности США или ее граждан.