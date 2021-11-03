Украина отказалась просить Россию возобновить поставки угля

Киев отказывается при каких-либо обстоятельствах обращаться к властям России и просить Москву возобновить поставки энергетического угля, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко. Его слова приводит ТАСС.

«Нет, вообще нет, никак», — заявил министр агентству, отвечая на вопрос о возможности обратиться к Москве с соответствующей просьбой в условиях энергетического кризиса на Украине.

Ранее в Минэкономразвития объяснили, что поставки энергетического угля на Украину прекратятся из-за растущего спроса в России и необходимости обеспечить внутренний рынок. Вместе с этим Россия продолжит ввозить в соседнюю страну другие виды угля. В целом на российский экспорт придется половина всех закупок Киева.

29 октября глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Россия прекратит поставлять на Украину энергетический уголь с 1 ноября. Ранее оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго» сообщил о растущем дефиците этого вида топлива.