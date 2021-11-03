Путин рассказал о принятии на вооружение «Циркона»

В 2022 году Вооруженные силы России начнут принимать гиперзвуковые иракеты «Циркон», сообщил президент страны Владимир Путин на совещании по оборонной тематике в Сочи. Заявление главы государства передает ТАСС.

Президент рассказал, что испытания «Циркона» морского базирования завершаются.

«В ходе тестирования она точно, в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей. Уже со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России», — сказал глава государства.

Ранее Путин заявил, что в России высокий уровень военной безопасности благодаря наличию не имеющих аналогов в мире вооружений.

В ноябре глава государства сообщил, что на вооружении российской армии находится свыше двух тысяч беспилотников.