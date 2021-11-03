Рыжий кот по кличке Куар стал смотрителем музея в Твери

Рыжего кота по кличке Куар приняли на должность смотрителя музея «Россия – моя история»

Рыжий двойник пропавшего в Санкт-Петербурге кота нашел новый дом в Твери. Получившее кличку Куар животное приняли на должность старшего музейного смотрителя парка «Россия – моя история», сообщает Telegram-канал «Подъем».

Представители музея отметили, что новый сотрудник уже освоился и выбрал любимое место. «Особенно ему приглянулся кабинет заместителя генерального директора — лежит [в] свободном уголке стола, помогает готовить документы», — рассказали собеседники издания, добавив, что Куар очень дружелюбный и ласковый.

В пресс-службе указали, что к полноценной службе кот приступит в начале 2022 года, когда откроется основная экспозиция музея.

Кота, которого назвали Куаром, обнаружили во время поисков Оси — пропавшего любимца петербургского музея Анны Ахматовой. Узнав об исчезновении Оси, жители Северной столицы дружно принялись его искать. Куар-кот оказался среди «двойников», которых в музей принесли волонтеры.

