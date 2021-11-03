Мужчина увидел на своей свадьбе неожиданную гостью и сбежал

Пользовательница Reddit рассказала о том, как ее брат сбежал со свадьбы из-за их матери

Пользовательница Reddit рассказала историю о том, как ее брат сбежал с собственной свадьбы, когда увидел неожиданную гостью. Как объяснила девушка, ею оказалась их мать.

По словам автора поста, у нее и ее братьев всегда были плохие отношения с матерью. Героиня истории объяснила, что их родители развелись много лет назад из-за ее нездоровой ревности. Позже их отец женился на другой женщине, а мать вышла замуж за другого мужчину.

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При этом рассказчица отметила, что отношения детей с матерью были сложными. К примеру, когда вторая жена отца погибла в ДТП, она решила отпраздновать это. Когда дети узнали о смерти своей мачехи и начали плакать, она заявила, что только никчемные люди плачут из-за смерти таких людей, как вторая жена их отца. В итоге отец девушки получил полную опеку над детьми, но иногда они приезжали в гости к матери.

Невеста брата рассказчицы, с которой он встречался около трех лет, знала о сложных отношениях ее жениха с матерью, но считала, что он драматизирует. Девушка постоянно уверяла его, что они должен наладить отношения.

«Когда они планировали свадьбу, не было никаких признаков того, что что-то может пойти не так. Потом мы приехали в церковь, а там сидела мать, ее муж и их дети», — поделилась героиня истории. Она добавила, что сразу же позвонила брату и предупредила его о том, что на свадьбу приехала неожиданная гостья. Жених сразу же сообщил об этом невесте и выяснил, что именно она пригласила их мать.

В итоге парень сбежал с собственной свадьбы. Он заперся в доме вместе со своими родственниками и не пускал никого, кто хотел с ним поговорить, включая невесту и ее родителей. Жених заявил, что посчитал себя преданным после того, как его возлюбленная пригласила его мать. Родители невесты угрожали подать на него в суд, если он не женится на их дочери, и отсудить деньги, потраченные на свадьбу.

Однако родственники жениха и большая часть пользователей Reddit поддержали решение парня. В комментариях к посту многие отметили, что ему повезло избежать свадьбы с человеком, который пытается манипулировать им, контролировать его, а также не уважает его точку зрения.