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Россиянка съездила в Турцию самостоятельно и по путевке и сделала выводы

Российская туристка назвала Фетхие и Бодрум самыми дорогими курортами Турции
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Фото: Melih Piranlıoğlu / Unsplash

Россиянка побывала в Турции три раза за год, съездив на курорт как самостоятельно, так и по путевке, и сделала выводы о ценах на отдых. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, туристка назвала Фетхие и Бодрум курортами с самым дорогим жильем — снять номер в бюджетном отеле можно в среднем от 2800 до 4000 рублей в сутки. При этом она добавила, что в стоимость зачастую не входил завтрак.

Также путешественница упомянула высокие цены в местных ресторанах — по ее словам, дешевые кафе приходилось искать. Аналогичную ситуацию с питанием она наблюдала в курортном городе Сиде.

Говоря о пакетных турах, россиянка отметила снижение их стоимости — сейчас купить недорогую путевку можно за 26 тысяч рублей на двоих. По ее мнению, это связано с концом пляжного сезона и запуском прямых чартерных рейсов в Египет.

Кроме того, автор поделилась своим опытом путешествий по пакетным турам. Например, в прошлом августе неделя отдыха в Аланье обошлась ей в 24 тысячи рублей, в октябре 2020 года — десять дней в Мармарисе в 27 тысяч рублей. «Питание было “все включено”. Скромное, но вполне приемлемое», — уточнила она.

Ранее в октябре президент Ассоциации профессиональных менеджеров отелей Турции Улькай Атмака назвал курорты республики, продлившие туристический сезон до декабря. Так, до конца осени путешественники смогут приехать в Белек и Кунду. «Здесь есть большой спрос на отели как для отдыха, так и для проведения конференций и конгрессов», — добавил он.

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