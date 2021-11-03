Российские полицейские дали взятку полицейскому

СК: в Ленобласти начальник угрозыска и его зам подозреваются в даче взятки подчиненному

Начальник отдела уголовного розыска по Всеволожскому району Ленинградской области, а также его заместитель были задержаны по подозрению в даче взятки своему подчиненному. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Согласно данным ведомства, в период с февраля по июль 2021 года полицейские передали другому сотруднику деньги за неисполнение должностных обязанностей по раскрытию имущественного преступления и неисполнение поручений следователя.

В результате было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 4 статьи 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц по предварительному сговору»). Проводятся обыски по месту работы и жительства подозреваемых.

По информации 47 news, речь идет о начальнике угрозыска Алексее Потапове и замначальника возглавляющего отделения по борьбе с имущественными преступлениями Константине Мискевиче.

1 ноября во Владимире на два месяца арестовали начальника управления по вопросам миграции регионального управления МВД Дмитрия Филиппова, обвиняемого в получении взятки на 80 тысяч рублей. По версии следствия, за эту сумму подполковник полиции обещал иностранцам помочь получить российское гражданство в упрощенном порядке, признав их носителями русского языка.