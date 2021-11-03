Появилось видео поражения «Зенита» в матче с «Ювентусом»

В сети появилось видео поражения «Зенита» в матче четвертого тура группового этапа против «Ювентуса». Ролик доступен на YouTube-канале «Матч ТВ».

«Ювентус» принимал российскую команду на домашнем стадионе в Турине. Счет хозяева открыли уже на 11-й минуте встречи усилиями Паоло Дибалы. Команде Сергея Семака удалось отыграться: гол в свои ворота забил Леонардо Бонуччи.

Во втором тайме «бьянконери» вновь вышли вперед. Дибала со второй попытки реализовал пенальти. Еще по голу на свой счет записали Федерико Кьеза и Альваро Мората. На это «Зенит» ответил точным ударом Сердара Азмуна уже в добавленное время. Итоговый счет: 4:2 в пользу туринцев.

«Зенит» уступил во втором матче против «Ювентуса» в рамках группового этапа ЛЧ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой итальянского клуба с минимальным счетом.