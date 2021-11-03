Рэпера Yung Trappa арестовали

В Ленобласти суд арестовал на два месяца рэпера Yung Trappa по обвинению в изнасиловании

Мужчину, обвиняемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, арестовали, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

«По ходатайству следственного органа судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркивается в сообщении. В ведомстве добавили, что обвиняемого арестовали на два месяца.

2 ноября стало известно о задержании 26-летнего Владислава Ширяева, более известного как рэпер Yung Trappa, по подозрению в совершении изнасилования в Ленобласти. В ночь на 1 ноября «подозреваемый, находясь в одной из комнат в домовладении, расположенном в поселке Подборовье Выборгского района Ленинградской области, совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек». В отношении рэпера Yung Trappa возбудили два уголовных дела.

В 2015 году музыкант был судим за хранение и распространение наркотических средств и провел в тюрьме 5,5 года. Ширяев вышел на свободу в феврале этого года. В апреле рэпер попал в ДТП на автомобиле каршеринга.